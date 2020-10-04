Uyuşturucu satın almak için bisiklet çalmış - Son Dakika

Eskişehir'de 2 bisiklet çalan şüpheli ile çalıntı mallar karşılığında bu kişiye uyuşturucu satan zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın önünden 2 bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekiplerce bir evde yakalanan hırsızlık şüphelisi Muhterem T, polise verdiği ifadede, bisikletleri Zafer Mahallesi'nde F.Y'ye uyuşturucu karşılığında sattığını söyledi.

Bunun üzerine, savcılık talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince F.Y'nin adresine operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreste yapılan aramada çalıntı iki bisiklet bulundu.

Gözaltına alınan Muhterem T. ve F.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.