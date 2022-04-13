Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
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Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı

13.04.2022 12:08
Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı olan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada

hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.K., isimli şahıs yakalanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satın almak suçundan aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika


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