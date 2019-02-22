Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satışı Yapan 6 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Satışı Yapan 6 Kişi Tutuklandı

17 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu Satışı Yapan 6 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ve Kumru ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu satışı yapan 6 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheliden 5,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheliye ait yerlerde yapılan aramalarda ise 30 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 870 TL paraya el konuldu. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca Altınordu ve Kumru ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan bir başka eş zamanlı operasyonda 18,30 gram kubar esrar geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi de tutuklandı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satışı Yapan 6 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]