Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

19 dakika önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 paket 25 gram ağırlığında eroin maddesi ve 8 adet uyuşturucu hap yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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