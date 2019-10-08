Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satmak için geldiği zonguldak'ta yakalandı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu satmak için geldiği zonguldak'ta yakalandı

Uyuşturucu satmak için geldiği zonguldak'ta yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Zonguldak'a gelen E.T.(36) yakalandı.

Uyuşturucu satmak için geldiği zonguldak'ta yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Zonguldak'a gelen E.T.(36) yakalandı. E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.T. isimli şüphelinin İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için Zonguldak'a getirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde oluşturulan denetim noktasında durdurulan araçta E.T. gözaltına alındı. E.T.'nin üzerinde yapılan aramada 700 gram esrar ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.T., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Zonguldak, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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