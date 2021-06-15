Uyuşturucu satmak suçundan yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yargılanan şahıs, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yargılanan tutuklu sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, sanık S.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığı 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR