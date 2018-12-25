Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Satmak'tan 3'üncü Kez Tutuklandı

Uyuşturucu Satmak'tan 3'üncü Kez Tutuklandı

1 saat önce

BODRUM'da, polis ekiplerince 440 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alınan Z.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu satmak'tan 3'üncü kez tutuklandı.

Uyuşturucu Satmak'tan 3'üncü Kez Tutuklandı, System.String[]
BODRUM'da, polis ekiplerince 440 gram esrarla yakalanıp, gözaltına alınan Z.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu satmak'tan 3'üncü kez tutuklandı. 

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 yıl içinde 2 kez 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanan Z.A.'nın, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar bu işleri yapmaya başladığını belirledi. Takibe alınan Z.A.'nın, yılbaşı gecesi satmak amacıyla İzmir'den Bodrum'a esrar getirdiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Z.A.'yı bindiği şehir içi minibüsünde gözaltına aldı. Z.A.'nın üzerinde ve elindeki poşette yapılan aramada, 440 gram esrar ele geçirildi. Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:45 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum, Polis, 3. Sayfa
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