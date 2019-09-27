Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest
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Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest

24 dakika önce

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyu sattığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest, System.String[]

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyu sattığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y. ile ilgili yaptıkları takipte, söz konusu şahıs ile teması görülen 3 kişiden 2 paket halinde 2,96 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
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