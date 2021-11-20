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UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI - Son Dakika

UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

20.11.2021 19:06

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin üzerinde yaptığı aramada iki içimlik olarak sarılmış halde, evindeki aramada toplam 200 gram esrarla yakalanıp, sevk edildiği adliye serbest bırakılan 33 yaşındaki Kurtaran Reis, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin üzerinde yaptığı aramada iki içimlik olarak sarılmış halde, evindeki aramada toplam 200 gram esrarla yakalanıp, sevk edildiği adliye serbest bırakılan 33 yaşındaki Kurtaran Reis, savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

Reis'in 4 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığı Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Destek Şubesi'ndeki görevine komisyon kararıyla son verildiği bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen 14 Kasım'da, istihbarat çalışmasıyla, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Destek Şubesi'nde 2017 yılından bu yana taşeron işçi olarak çalışan Kurtaran Reis'in eğlence mekanlarında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Reis, teknik ve fiziki takibe alındı. Gece müzik yayınların sona erdiği saat 00.30 sıralarında bir bardan çıkan Reis, polis ekipleri tarafından durduruldu. Reis'in üzerindeki aramada, kot pantolonunun arka cebinde 2 içimlik olarak sarılmış esrar ele geçirildi. Evinde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada da buzdolabındaki plastik bir kap içerisinde toplam 200 gram esrar bulunan Reis, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Reis, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine Reis, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından çalıştığı Marmaris Belediyesi Zabıta Amirliği'nde yakalanıp, tekrar adliyeye sevk edilen Reis, bu defa 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı.

Marmaris Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, 4 yıldır zabıta destek biriminde sözleşmeli olarak çalışan Kurtaran Reis'in alınan komisyon kararı ile işine son verildiği bildirildi.

UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Marmaris Belediyesi, Uyuşturucu, Marmaris, Taşeron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN TAŞERON BELEDİYE ÇALIŞANI SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDI - Son Dakika
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