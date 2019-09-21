Uyuşturucu sattığı iddia edilen çift tutuklandı

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınan şüpheli E.E ve H.E. yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya 'nın Pamukova ilçesinden iki kişinin ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği bilgisine ulaştı.

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