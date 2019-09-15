Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

1 saat önce

Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.Ş.C. yakalandı.

Şahsın üzerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 276 gram esrar maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:28 Kaynak: AA
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