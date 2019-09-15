Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.Ş.C. yakalandı.

Şahsın üzerinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada 276 gram esrar maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.