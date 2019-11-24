Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Çekmeköy'de uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Çekmeköy'de uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettiği şüpheliyi 20 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde durdurdu.

Şüpheli Özkan A. (26) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında pantolonun iç kısmında kemere sıkıştırılmış halde 3 şeffaf poşet içerisinde 4,19 gram uyuşturucu madde, 26 uyuşturucu hap, cep telefonu ve 90 lira ele geçirildi.

Şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Metin G. (29) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan A. tutuklanırken Metin G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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