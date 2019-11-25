Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken yakalanan ve aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım 03.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Nesip K.'nin (26) üst aramasında 625 lira ve 2 cep telefonu, araçta yapılan aramada ise 9 parça halinde toplam 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Nesip K'ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan toplam 4 bin 36 lira ceza kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.