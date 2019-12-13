Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 461 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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