Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Suriyeli Genci Vurdu

Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Suriyeli Genci Vurdu

4 saat önce

KARAMAN'da uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği Suriye uyruklu Mahmut K.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Süleyman T. (36) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Suriyeli Genci Vurdu, System.String[]
KARAMAN'da uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği Suriye uyruklu Mahmut K.'yı (25), tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Süleyman T. (36) polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam  Piri Reis Mahallesi 273 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Mahmut K., sokak üzerinde bacaklarından vurularak, yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrededeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Süleyman T. olduğunu tespit etti. Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Süleyman T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Süleyman T.'nin polisteki ifadesinde, "Suriye uyruklu mültecinin uyuşturucu madde sattığını duydum. Mahallede görünce dayanamadım, o yüzden böyle bir olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Süleyman T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:54 Kaynak: DHA

Polis, Suriye, Karaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi 18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:30:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Suriyeli Genci Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]