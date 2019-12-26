Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ç. (32) adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ç. (32) adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, 2 şahsın uyuşturucu kullandığı yönünde bilgi aldı. Yapılan operasyon sonucunda 6,43 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. (49) ve İ.D. (20) gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında ise uyuşturucu maddeyi, H.Ç.'den temin ettikleri öğrenildi. Aynı gün içinde H.Ç.'nin evine yapılan operasyon sonucunda 14,59 gram esrar maddesi ile 52 kök Hint keneviri yakalandı. Evinde uyuşturucu madde ile yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - BOLU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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