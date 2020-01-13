Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, F.Y. ve O.Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin kent merkezinde durdurduğu bir otomobilde bir miktar eroin ele geçirildi, F.Y, O.Ş. ve B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:36 Kaynak: AA
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