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Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar - Son Dakika

Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar

19.11.2021 17:28
Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar

KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı.

KAYSERİ'de polis ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı. Araçta 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandılar - Son Dakika


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