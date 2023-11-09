Uyuşturucu Şebekesi Lideri İşlemlerini Hapisteki Eşi Üzerinden Yürüttü

İŞLEMLERİNİ HAPİSTEKİ EŞİ ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çökertilen uyuşturucu şebekesinin, Ankara, Hatay, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde yapılandığı belirlendi. Operasyonda yakalanan şebeke lideri Jumakhan Ulus'un (33) üzerine herhangi bir malvarlığı görülmediği tüm iş ve işlemlerini soyadını aldığı eşi İlayda Ulus üzerinden yürüttüğü belirlendi. İlayda Ulus'un da örgütte yönetici olduğu ve halen cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 210 şüphelinin şebeke içerisinde 'torbacı' diye tabir edilen satıcı, IBAN'cı, konumcu ve yönetici gibi görevler üstlendiği anlaşıldı. Ayrıca 4 milyon TL değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirilirken operasyonun devam ettiği bildirildi.

135 MİLYONLUK IBAN VE KRİPTO TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Torbacıların alıcılarla sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri, uyuşturucu alışverişinin ise daha önce belirlenen bir yere bırakılarak yapıldığı anlaşılırken; para transferinin de kripto ya da IBAN üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Bu yolla toplanan 135 milyon TL'nin örgüt lideri ve yöneticilerinin hesaplarında toplanmasının anlaşılması üzerine MASAK tarafından 10 örgüt üyesinin hesaplarına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 3 arsa, 6 araç ve 4 şirkete mallara el konuldu. Ele geçirilen nakit para ve uyuşturucu madde ile operasyona katılan hassas burunlu narkotik köpeği 'İda' ve 'Toma', İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE/ANKARA,