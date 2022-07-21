Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek

KONYA merkezli 4 ilde yapılan soruşturmada, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu saptanan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde de meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine, Konya girişinde durdurulan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan kişinin narkotik şube polisi M.B.Y. olduğu, talimatlarını da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'tan aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Yarbaş'ın lideri olduğu şebeke deşifre edildi. Konya merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu Yarbaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.