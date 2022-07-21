Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek

21.07.2022 17:57
Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek

KONYA merkezli 4 ilde yapılan soruşturmada, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu saptanan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde de meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

KONYA merkezli 4 ilde yapılan soruşturmada, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu saptanan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde de meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine, Konya girişinde durdurulan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan kişinin narkotik şube polisi M.B.Y. olduğu, talimatlarını da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'tan aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Yarbaş'ın lideri olduğu şebeke deşifre edildi. Konya merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu Yarbaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

MESLEKTEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIOsman Yarbaş'ın hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla daha önce soruşturma başlatıldığı ve 11 Mayıs'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. HSK müfettişlerinin, Yarbaş hakkındaki soruşturmayı tamamladığı ve meslekten ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Savcı Osman Yarbaş'ın ilerleyen günlerde meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Uyuşturucu baronu savcı ihraç ediliyor Uyuşturucu baronu savcı ihraç ediliyor
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
17:22 Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu şebekesi lideri savcı meslekten ihraç edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement