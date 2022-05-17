Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

17.05.2022 13:23
Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu getirmeye çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan Adıyaman'a oradan da Adana'ya götürülmesi planlanan uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. 6 Parça halinde 739.60 gram toz esrarla yakalanan V.G., isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan V.G., isimli şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 410 TL para cezası uygulanırken şahsın ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Diyarbakır, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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