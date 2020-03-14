Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yaptığı aramada 42 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Doğu illerinden getirildiği belirlenen esrar maddesi ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.


Şahısların yapılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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