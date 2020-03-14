Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı - Son Dakika

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Uyuşturucu sevkıyatına darbe: 42 kilo esrar yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polisin bir araçta yaptığı aramalarda 42 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yaptığı aramada 42 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Doğu illerinden getirildiği belirlenen esrar maddesi ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Şahısların yapılan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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