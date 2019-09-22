Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu sevkiyatına "Fırtına" engeli
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Uyuşturucu sevkiyatına "Fırtına" engeli

1 saat önce

Türkiye'ye giriş yapan bir tırda narkotik köpeği "Fırtına"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, metal levhalar içerisine gizlenmiş 332 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatına

Türkiye'ye giriş yapan bir tırda narkotik köpeği "Fırtına"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, metal levhalar içerisine gizlenmiş 332 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen R.V'nin kullandığı tır, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durduruldu.

X-Ray taramasına sevk edilen tırda, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile detaylı arama yapıldı.

Fırtına'nın tırda bulunan metal levhalara tepki vermesi üzerine açılan metal levhalar içerisinde 64 pakette 332 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü R.V. ile yanında bulunan A.K, gözaltına alındı.

Narkotik, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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