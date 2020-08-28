Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 27 Ağustos 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda, 1 şahsın protez bacağının içerisine zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalan şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 Ağustos 2020 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

MUŞ - Muş 'ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, protez bacağının içerisine uyuşturucu madde zulalayan bir kişi tutuklandı.

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