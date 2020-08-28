Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı
MUŞ - Muş'ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, protez bacağının içerisine uyuşturucu madde zulalayan bir kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 27 Ağustos 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda, 1 şahsın protez bacağının içerisine zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalan şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından 28 Ağustos 2020 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:07 - Kaynak: İHA
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