Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu

21.07.2022 14:41
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'nin meslekten ihracını önerdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasındaki şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'nin meslekten ihracını önerdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı O.Y. hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HSK 2. Dairesi 11 Mayıs'ta savcı O.Y'yi görevden uzaklaştırdı. Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında HSK müfettişleri savcı O.Y'nin meslekten ihracını teklif etti.

Savcı O.Y'nin HSK tarafından ilerleyen günlerde meslekten ihracına karar verilmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzunu ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyünü ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzunu ve 5. İslami Dayanışma Oyunları oyunlar köyünü ziyaret etti Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor
Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
13:43 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement