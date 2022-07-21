AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı O.Y. hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ 'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Hakimler Savcılar Kurulu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu - Son Dakika

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