Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi
16.01.2026 21:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesini ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Nazlıcan Taşkın, kararı duyunca baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taşkın ambulansa bindirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak bu sabah oyuncular Çağla Boz, Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın olmak üzere 5 kişi daha gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Önceki günlerde eski futbolcu Ümit Karan ile sosyal medya fenomenleri Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah yakalanan 5 kişiyle birlikte toplam 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örneği verdi. Şüpheliler, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Nazlıcan Taşkın

SAVCILIĞIN TALEBİNİ DUYUNCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 14'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen isimler arasında yer alan oyuncu Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini öğrendiği sırada baygınlık geçirdi.

AMBULANSA BİNDİRİLDİ

İlk müdahalesi sağlık çalışanları tarafından yapılan Taşkın, daha sonrasında ise ambulansa bindirildi. Öte yandan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son Dakika Yaşam Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi - Son Dakika

