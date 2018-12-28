Uyuşturucu Suçuna 6 Yıl
45 dakika önce
Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde
'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri araması bulunan F.U.'nun Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U'yu saklandığı evde yakaladı. F.U. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:39 Kaynak: İHA
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var