Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Suçuna 6 Yıl

Uyuşturucu Suçuna 6 Yıl

45 dakika önce

Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu Suçuna 6 Yıl, System.String[]
Niğde'de uyuşturucu suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri araması bulunan F.U.'nun Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.U'yu saklandığı evde yakaladı. F.U. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Polis, Niğde, 3. Sayfa
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