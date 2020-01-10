Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.N.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN