Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 hapsi bulunan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.N.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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