Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran ve çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak, adli makamlarda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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