Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

06.06.2022 11:17
Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da uyuşturucu madde suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Adıyaman genelinde uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya sağlayan; kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran ve çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalanarak, adli makamlarda yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı
Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı
Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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