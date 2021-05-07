Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından aranan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan aranan R.K.isimli şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada yakalanan şüpheli, cezaevine teslim edilmek üzere adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS