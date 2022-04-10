Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

10.04.2022 09:14
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlaması ile 2 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlaması ile 2 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma dahilinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan 2 yıl hapis cezası ile aranan S.Ç., isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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