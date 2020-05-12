Uyuşturucu suçundan ceza yattı, akıllanmadı - Son Dakika

Çanakkale'de, uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde yatan ve denetimli serbestlik yasasından yararlanarak çıkan İ.T.'nin, karıştığı trafik kazasında minibüsünde 320 gram uyuşturucu madde çıktı.



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında İ.T. isimli şahıs ağır yaralandı. Şahıstan şüphelenen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği 'Roket' ile birlikte minibüs içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 320 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 555 lira para ele geçirildi. Şahsın, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.



Savcılık talimatıyla Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK Md.188) suçundan İ.T. hakkında adli soruşturma başlatılırken, kendisinden de kan, kıl, idrar ve tükürük örnekleri alındı.



Öte yandan, hayati tehlikesi bulunan İ.T. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇANAKKALE