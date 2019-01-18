Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Suçundan Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Uyuşturucu Suçundan Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

20 dakika önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Suçundan Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A.(45) Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.A., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Polis, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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