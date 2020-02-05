Uyuşturucu suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu suçundan gözaltına alındı
6 saat önce
Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan arandığı iddia edilen H.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ş. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN
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