Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı

27.09.2022 14:49
Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapma' ve 'bulundurma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli kadın, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapma' ve 'bulundurma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli kadın, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapma' ve 'bulundurma' suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'nin, Çatak Mahallesi'nde bir evde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı - Son Dakika

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