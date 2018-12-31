Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Operasyom yapılan adreslerde yapılan aramada 45,93 gram skunk maddesi ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:25 Kaynak: DHA

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