Uyuşturucu Şüphelileri Adliyede

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Operasyom yapılan adreslerde yapılan aramada 45,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



- Eskişehir

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