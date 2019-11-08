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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 'Sokak satıcılarına' yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde bulunan toplam 9 adrese 110 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. Eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında yapılan tüm planlı çalışmada, 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk ve 1 adet matadon sentetik ecza hap ele geçirilmişti.


Öte yandan operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli ve dün akşam saatlerinde yapılan çalışmalarla 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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