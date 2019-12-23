Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelileri adliyede, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Öte yandan yakalanan 7 şüpheli Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılırken, M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu
Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gürcistan'la ilişkilerimize çok önem veriyoruz" - Son Dakika Haber
20:07 Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü - Son Dakika Haber
19:54 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum - Son Dakika Haber
19:45 İmamoğlu'nun Cemevi açıklamasına eleştiri: 2006'da uyguladığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi görmek şaşırtıcı ve üzücü - Son Dakika Haber
19:41 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar - Son Dakika Haber
19:31 Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]