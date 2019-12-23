Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Öte yandan yakalanan 7 şüpheli Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılırken, M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR