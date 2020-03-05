Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak yapılan polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesi düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yaptıkları aramalarda; 11,43 gram gelen skunk esrar, 0,88 gram gelen ketamin, 0,51 gram gelen esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.



Ekipler, yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 2 şüpheli hakkında ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlattı.



Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR