Uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotim ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, Narkotim ekipleri 8 şüpheli şahsı yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 118,06 gram bonzai, 16,97 gram esrar, 0,80 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin ve 8 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, 3 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 5 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yaptı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan 1'i kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.