Uyuşturucu şüphelileri adliyeye getirildi, oğlunu gören anne baygınlık geçirdi (2)
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ANNESİ BAYILAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIEskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:26 Kaynak: DHA
ANNESİ BAYILAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Eskişehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.B., G.Y., C.D. ve R.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Adliyeye getirildiği sırada annesi S.K. baygınlık geçiren B.K. ile şüphelilerden S.S. ise savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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