Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 35 AAH 203 plaka araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu aracın sürücüsü O.S. (27), uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçta narkotik eğitimli köpeğiyle yapılan aramalarda, aracın vites kolunun altındaki konsola gizlenmiş 99,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca sürücünün üst aramasında aynı cins 0,85 gram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.S. ile S.D. (34) ve G.G. (28), ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.