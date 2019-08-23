Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

41 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 35 AAH 203 plaka araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu aracın sürücüsü O.S. (27), uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçta narkotik eğitimli köpeğiyle yapılan aramalarda, aracın vites kolunun altındaki konsola gizlenmiş 99,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca sürücünün üst aramasında aynı cins 0,85 gram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.S. ile S.D. (34) ve G.G. (28), ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan alışveriş merkezine baltayla saldırdıktan sonra dans etti
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:31:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]