UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ, OLASI BASKINA KARŞI AYDINLATMA DİREĞİNE KAMERA YERLEŞTİRMİŞ - Son Dakika

GAZİANTEP'te 265 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerden birinin önündeki aydınlatma direğine, şüphelilerin olası bir polis baskınına karşı kamera sistemi kurduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 265 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik kentin farklı mahallelerinde operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin kullanıldığı, dron ile takip yapılan operasyonda mahallelerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Ekipler, önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi.

Operasyon düzenlenen evlerden birinin önündeki aydınlatma direğinde şüphelilerin kamera düzeneği kurduğu belirlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri saklandığı tuvalette uyuşturucu maddeyi dökerken yakalandı. Arama yapılan adreslerde 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 4 hassas terazi, 1 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 345 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.