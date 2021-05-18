Uyuşturucu şüphelileri polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika

BURSA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla, otomobilin önü kesilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir aracı takibe aldı. Bir süre takip yapan polis ekipleri, aracın önünü keserek durdurdu. Şüpheliler M.C.K., Ö.R. ve K.Y. gözaltına alınırken, aracın bagajında ise iki çuvalda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 32 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.