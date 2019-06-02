Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)
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Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)

47 dakika önce

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2), System.String[]

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'
Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin lira zararının olduğunu söyledi. Kaza sırasında koyunların yanında olduğunu belirten Şanver, "Kendi meramızda hayvanları otlatıyordum. 400 koyun vardı. Hayvanları karşıdan karşıya geçirirken bir araba geldi vurdu. Çok süratliydi. Duyduğumuz kadarıyla narkotik şube vuran arabanın peşindeymiş. Kazadan sonra da içindeki kişiler arabayı bırakıp kaçtı. Ben de şoka girdiğim için bir şey yapamadım. Zaten kaçaklarmış" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
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