Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelileri Serbest

Uyuşturucu Şüphelileri Serbest

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Şüphelileri Serbest, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahla birlikte yakalanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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