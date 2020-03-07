Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

7 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.

Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs arasında bulunan ve bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen M.A.Y., M.K. ve K.D isimli 3 şüphelinin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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