Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

16 dakika önce

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan Bozüyük'e 16 AHY 678 plakalı araçla uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede aracı ele geçirdi. Araçta yapılan aramalarda 55 adet Ecstacy, plastik şeker kutusu içerisinde kırık parçalar ve toz halinde Ecstacy, 6,63 gram Metamfetamin, 1,04 gram Bonzai ve 1 adet Cam Bong ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler B.C.Ş., C.E. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı.


Polisteki işlemin ardından bugün adli mercilere çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
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