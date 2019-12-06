Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: "Çek Alanya yakışıklı görsün"
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: 'Çek Alanya yakışıklı görsün' - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: "Çek Alanya yakışıklı görsün"

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere:

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye karşılık verdi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancı uyruklu R.D. isimli 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde 3 gün süren işlemlerinin ardından 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye karşılık verdi. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı
Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelilerinden gazetecilere: "Çek Alanya yakışıklı görsün"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]