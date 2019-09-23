Uyuşturucu şüphelilerini bekçiler yakaladı

İnegöl ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheli, mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokağı'nda devriye görevini yürüten bekçiler, durumlarından şüphelendikleri M.C. ile T.A'yı durdurarak üzerlerini aramak istedi.
Kendilerine mukavemette bulunan zanlılar tarafından darbedilmeye çalışılan bekçiler, polise durumu bildirdi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar daha sonra polis merkezine götürüldü.